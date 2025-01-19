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рф почала вербувати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами

рф почала вербувати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами

Київ • УНН

 • 32379 перегляди

російські спецслужби шукають поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами. За даними віце-прем'єра Польщі, росіяни пропонують гроші через Даркнет за дії проти власної держави.

російські спецслужби шукають поляків для дестабілізації країни. Про це заявив Віце-прем’єр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в інтерв’ю RMF FM, передає УНН.

Російські служби почали шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні. Я хочу застерегти всіх, щоб вони не діяли проти власної країни

- сказав віце-прем'єр. 

Він наголосив, що сьогодні Європа повинна бути готовою до кіберзагроз з боку росії та нагадав, що встановлення будь-яких зв’язків з іноземними спецслужбами підпадає під статтю 130 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність та тюремне ув’язнення.

"Навіть невеликий вступ у відносини з російськими службами є шпигунством, і з січня російська військова розвідка почала шукати поляків для участі в цьому. Такої ситуації ще ніколи не було", - Ґавковський.

Віце-премʼєр заявив, що країна фіксує активність у кіберпросторі, зокрема в Даркнеті, де групи APT, пов’язані з російськими спецслужбами, пропонують гроші полякам за дії проти власної країни. 

Нагадаємо 

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що росія розробляла сценарії повітряного терору, спрямованого не лише проти Польщі, а й проти авіаліній у всьому світі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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