рф начала вербовать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами

российские спецслужбы ищут поляков для дестабилизации страны. Об этом заявил Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в интервью RMF FM, передает УНН.

Российские службы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране. Я хочу предостеречь всех, чтобы они не действовали против собственной страны - сказал вице-премьер.

Он отметил, что сегодня Европа должна быть готова к киберугрозам со стороны России и напомнил, что установление любых связей с иностранными спецслужбами подпадает под статью 130 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность и тюремное заключение.

«Даже небольшое вступление в отношения с российскими службами является шпионажем, и с января российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще никогда не было», - Гавковский.

Вице-премьер заявил, что страна фиксирует активность в киберпространстве, в частности в Даркнете, где группы APT, связанные с российскими спецслужбами, предлагают деньги полякам за действия против собственной страны.

Напомним

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия разрабатывала сценарии воздушного террора, направленного не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире.