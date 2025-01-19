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Актуальное
рф начала вербовать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами

рф начала вербовать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами

Киев  •  УНН

 • 7957 просмотра

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российские спецслужбы ищут поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами. По данным вице-премьера Польши, россияне предлагают деньги через Даркнет за действия против собственного государства.

российские спецслужбы ищут поляков для дестабилизации страны. Об этом заявил Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в интервью RMF FM, передает УНН.

Российские службы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране. Я хочу предостеречь всех, чтобы они не действовали против собственной страны

- сказал вице-премьер. 

Он отметил, что сегодня Европа должна быть готова к киберугрозам со стороны России и напомнил, что установление любых связей с иностранными спецслужбами подпадает под статью 130 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность и тюремное заключение.

«Даже небольшое вступление в отношения с российскими службами является шпионажем, и с января российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще никогда не было», - Гавковский.

Вице-премьер заявил, что страна фиксирует активность в киберпространстве, в частности в Даркнете, где группы APT, связанные с российскими спецслужбами, предлагают деньги полякам за действия против собственной страны. 

Напомним 

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия разрабатывала сценарии воздушного террора, направленного не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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