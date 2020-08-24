РФ оголосила австрійського дипломата персоною нон грата у відповідь на дії Відня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російська Федерація оголосила австрійського дипломата "persona non grata", керуючись принципом взаємності у відповідь на аналогічну дію з австрійської сторони. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністерства закордонних справ РФ.
"24 серпня в МЗС Росії був викликаний посол Австрії в Москві Йоханнес Айгнер. Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з "необґрунтованим" рішенням австрійської сторони про відкликання у російського дипломата акредитації та вимогою покинути територію Австрійської Республіки. Керуючись принципом взаємності, у порядку заходу у відповідь "persona non grata" оголошений дипломат посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австрія висилає російського дипломата через підозру в шпигунстві.