РФ оголосила австрійського дипломата персоною нон грата у відповідь на дії Відня

"24 серпня в МЗС Росії був викликаний посол Австрії в Москві Йоханнес Айгнер. Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з "необґрунтованим" рішенням австрійської сторони про відкликання у російського дипломата акредитації та вимогою покинути територію Австрійської Республіки. Керуючись принципом взаємності, у порядку заходу у відповідь "persona non grata" оголошений дипломат посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австрія висилає російського дипломата через підозру в шпигунстві.