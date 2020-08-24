РФ объявила австрийского дипломата персоной нон грата в ответ на действия Вены

"24 августа в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики. Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры “persona non grata” объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Австрия высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже.