Австрія висилає російського дипломата через підозру в шпигунстві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Австрія вирішила вислати одного російського дипломата, підозрюваного в шпигунстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
“Австрія вперше оголосила російського дипломата ”персоною нон грата“. Він повинен покинути Австрію до 1 вересня”, - пише видання.
Відзначається, що російський дипломат підозрюється у тому, що протягом багатьох років займався промисловим шпигунством в високотехнологічній компанії за підтримки громадянина Австрії.
Нагадаємо, Норвегія вирішила вислати одного російського дипломата, підозрюваного в шпигунстві.