Австрия высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже

"Австрия впервые объявила российского дипломата "персоной нон грата". Он должен покинуть Австрию до 1 сентября", - пишет издание.

Отмечается, что российский дипломат подозревается в том, что в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии.

Напомним, Норвегия решила выслать одного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже.