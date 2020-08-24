Австрия высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Австрия решила выслать одного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
"Австрия впервые объявила российского дипломата "персоной нон грата". Он должен покинуть Австрию до 1 сентября", - пишет издание.
Отмечается, что российский дипломат подозревается в том, что в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии.
Напомним, Норвегия решила выслать одного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже.