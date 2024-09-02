рф не використовувала морські платформи під час сьогоднішнього обстрілу – ВМС
Київ • УНН
Речник ВМС повідомив, що РФ не залучала морські платформи до масованого обстрілу 2 вересня. Ворог може використовувати паузи для накопичення ресурсів та застосовувати платформи в майбутньому.
Під час масованого обстрілу 2-го вересня, рф не використовувала морські платформи для нанесення удару.
Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З позиції ВМС, можу зазначити, що до атаки не залучались морські платформи. Звісно, це не означає, що ворог зовсім залишив цю практику, ворог може застосовувати морські платформи в подальшому. Паузи вони використовують для накопичення ресурсу – це можна констатувати цей факт
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