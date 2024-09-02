рф не использовала морские платформы во время сегодняшнего обстрела - ВМС
Киев • УНН
Представитель ВМС сообщил, что РФ не привлекала морские платформы к массированному обстрелу 2 сентября. Враг может использовать паузы для накопления ресурсов и применять платформы в будущем.
Во время массированного обстрела 2-го сентября, рф не использовала морские платформы для нанесения удара.
Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
С позиции ВМС, могу отметить, что к атаке не привлекались морские платформы. Конечно, это не означает, что враг совсем оставил эту практику, враг может применять морские платформы в дальнейшем. Паузы они используют для накопления ресурса - это можно констатировать этот факт
Напомним,
В результате вражеской ракетной атаки на Киев поврежден Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым.