рф не использовала морские платформы во время сегодняшнего обстрела - ВМС

В Киеве перед началом учебного года в результате атаки рф повреждены окна двух школ 14 минут назад • 10845 просмотра

Метро "Святошин" в Киеве работает после ракетной атаки рф в обычном режиме - КГГА 29 минут назад • 14697 просмотра

Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших 57 минут назад • 17415 просмотра

Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый час назад • 15335 просмотра