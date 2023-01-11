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рф намагається повністю захопити Донеччину, але їй це не вдасться - Центр страткому пояснив, чому

Київ • УНН

 • 353655 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські загарбники не можуть перемогти Україну, тому зосередилися на досягненні символічної мети – повній окупації Донеччини. Центр стратегічних комунікацій пояснив, чому в рашистів не вийде захопити Донецьку область, передає УНН.

рф намагається повністю захопити Донеччину, але їй це не вдасться - Центр страткому пояснив, чому

Цитата

«росіяни не можуть перемогти Україну, тому зосередилися на досягненні символічної мети – повній окупації Донеччини, оголошеної «російською», - йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій зазначив, що рф не вдасться повністю захопити Донецьку область та пояснив чому:

  • Під Бахмутом і Соледаром відбуваються найінтенсивніші бої, але ці міста – лише один з кількох рубежів ешелованої українською оборони області.
  • Повільне просування військових рф зі значними втратами стратегічно нічого не вирішує.
  • ЗСУ не дають ворогу глибоко вклинитись у свої позиції, виснажують його та максимально знижують його наступальний потенціал.
  • Сили оборони перейдуть у рішучий контрнаступ, щойно це буде можливим. І тоді теперішні «здобутки» окупантів втратять будь-який сенс. Так уже було на Харківщині.
  • Визволення Донеччини вже почалося. Минулого року українські воїни вибили ворога з півночі області, повернувши контроль над Лиманом і Святогірськом.

Доповнення

президент Зеленський повідомляв, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі.

Заяви російських військових про захоплення Соледара на Донеччині не відповідають дійсності, вказали у Східному угрупуванні військ.

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