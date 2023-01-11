рф пытается полностью захватить Донецкую область, но ей это не удастся - Центр страткома объяснил, почему

Цитата

«россияне не могут победить Украину, поэтому сосредоточились на достижении символической цели – полной оккупации Донецкой области, объявленной «российской», - говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций отметил, что рф не удастся полностью захватить Донецкую область и объяснил почему:



Под Бахмутом и Соледаром происходят самые интенсивные бои, но эти города – лишь один из нескольких рубежей эшелонированной украинской обороны области.



Медленное продвижение военных рф со значительными потерями стратегически ничего не решает.



ВСУ не дают врагу глубоко вклиниться в свои позиции, истощают его и максимально снижают его наступательный потенциал.



Силы обороны перейдут в решительное контрнаступление, как только это будет возможно. И тогда нынешние «достижения» оккупантов потеряют всякий смысл. Так уже было в Харьковской области.



Освобождение Донецкой области уже началось. В прошлом году украинские воины выбили врага с севера области, вернув контроль над Лиманом и Святогорском.



Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре.

Заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности, указали в Восточной группировке войск.