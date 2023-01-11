рф пытается полностью захватить Донецкую область, но ей это не удастся - Центр страткома объяснил, почему
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Российские захватчики не могут победить Украину, поэтому сосредоточились на достижении символической цели – полной оккупации Донецкой области. Центр стратегических коммуникаций объяснил, почему у рашистов не получится захватить Донецкую область, передает УНН.
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«россияне не могут победить Украину, поэтому сосредоточились на достижении символической цели – полной оккупации Донецкой области, объявленной «российской», - говорится в сообщении.
Центр стратегических коммуникаций отметил, что рф не удастся полностью захватить Донецкую область и объяснил почему:
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- Под Бахмутом и Соледаром происходят самые интенсивные бои, но эти города – лишь один из нескольких рубежей эшелонированной украинской обороны области.
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- Медленное продвижение военных рф со значительными потерями стратегически ничего не решает.
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- ВСУ не дают врагу глубоко вклиниться в свои позиции, истощают его и максимально снижают его наступательный потенциал.
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- Силы обороны перейдут в решительное контрнаступление, как только это будет возможно. И тогда нынешние «достижения» оккупантов потеряют всякий смысл. Так уже было в Харьковской области.
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- Освобождение Донецкой области уже началось. В прошлом году украинские воины выбили врага с севера области, вернув контроль над Лиманом и Святогорском.
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Дополнение
Президент Зеленский сообщал, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре.
Заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности, указали в Восточной группировке войск.