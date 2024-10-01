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рф може завдавати ударів з Каспійського моря, але говорити про це зарано - ВМС

рф може завдавати ударів з Каспійського моря, але говорити про це зарано - ВМС

Київ • УНН

 • 12809 перегляди

Речник ВМС повідомив, що Росія технічно здатна запускати крилаті ракети з Каспійського моря, але ще не робила цього. У Чорному морі зараз перебуває один російський підводний човен-ракетоносій.

росія технічно може завдавати ударів крилатими ракетами з Каспійського моря, проте поки що такого не практикувалося.

Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація залишається стабільною, в Чорному морі знаходиться один підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але він охороняє пункт базування "новоросійськ

- сказав Плетенчук.

На питання, чи може росія завдавати ударів крилатими ракетами з Каспійського моря, він відповів:

Так, суто за технічними параметрами рф може використовувати носії крилатих ракет в Каспійському морі, проте такої практики ще не було, тому говорити про це зарано

- сказав речник ВМС.

Нагадаємо 

Станом на ранок вівторка, 1 жовтня, російська окупаційна армія вивела у Чорне море один ракетоносій із загальним залпом - до 4 крилатих ракет "Калібр". 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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