рф може завдавати ударів з Каспійського моря, але говорити про це зарано - ВМС
Київ • УНН
Речник ВМС повідомив, що Росія технічно здатна запускати крилаті ракети з Каспійського моря, але ще не робила цього. У Чорному морі зараз перебуває один російський підводний човен-ракетоносій.
росія технічно може завдавати ударів крилатими ракетами з Каспійського моря, проте поки що такого не практикувалося.
Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ситуація залишається стабільною, в Чорному морі знаходиться один підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але він охороняє пункт базування "новоросійськ
На питання, чи може росія завдавати ударів крилатими ракетами з Каспійського моря, він відповів:
Так, суто за технічними параметрами рф може використовувати носії крилатих ракет в Каспійському морі, проте такої практики ще не було, тому говорити про це зарано
Нагадаємо
Станом на ранок вівторка, 1 жовтня, російська окупаційна армія вивела у Чорне море один ракетоносій із загальним залпом - до 4 крилатих ракет "Калібр".