рф может наносить удары из Каспийского моря, но говорить об этом рано - ВМС

россия технически может наносить удары крылатыми ракетами из Каспийского моря, однако пока что такого не практиковалось.

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Ситуация остается стабильной, в Черном море находится одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет, но она охраняет пункт базирования «новороссийск - сказал Плетенчук.

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Да, чисто по техническим параметрам рф может использовать носители крылатых ракет в Каспийском море, однако такой практики еще не было, поэтому говорить об этом рано - сказал спикер ВМС.

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По состоянию на утро вторника, 1 октября, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет «Калибр».