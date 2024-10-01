рф может наносить удары из Каспийского моря, но говорить об этом рано - ВМС
Киев • УНН
Представитель ВМС сообщил, что Россия технически способна запускать крылатые ракеты из Каспийского моря, но еще не делала этого. В Черном море сейчас находится одна российская подводная лодка-ракетоноситель.
россия технически может наносить удары крылатыми ракетами из Каспийского моря, однако пока что такого не практиковалось.
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Ситуация остается стабильной, в Черном море находится одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет, но она охраняет пункт базирования «новороссийск
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Да, чисто по техническим параметрам рф может использовать носители крылатых ракет в Каспийском море, однако такой практики еще не было, поэтому говорить об этом рано
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По состоянию на утро вторника, 1 октября, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет «Калибр».