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Актуальне
рф може ще рік фінансувати війну в Україні - Washington Post

рф може ще рік фінансувати війну в Україні - Washington Post

Київ • УНН

 • 709281 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. росія може щонайменше ще рік фінансувати війну в Україні, попри санкції. Така оцінка міститься в нібито американських військових документах, які потрапили в мережу після недавнього витоку, повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

«Розвідка США стверджує, що росія зможе фінансувати війну в Україні щонайменше ще рік, навіть в умовах важкої та зростаючої ваги безпрецедентних санкцій, згідно з витоком військових документів США», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що хоча деякі російські економічні еліти можуть не погоджуватися з курсом країни щодо України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки президента росії володимира путіна.

«москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом’якшити економічний тиск», - посилається видання на частину оцінки, яка нібито має гриф «цілком таємно», найвищий рівень секретності.

Зазначається, що в документах не розглядається вплив нещодавно запроваджених санкцій та довгостроковий вплив стелі цін на російську нафту. Також оцінка не містить даних про такі важливі фактори як витрати на боєприпаси й необхідність вербування нових солдатів.

Доповнення

За рік росія витратила 114,4 млрд доларів на війну в Україні, що становить майже 10 млрд доларів на місяць.

Велика Британія припускає, що нещодавня заява російського прем’єр-міністра михайла мішустіна про "перехід до випуску частини суверенних боргових зобов’язань рф в іноземній валюті" вказує на те, що росія очікує фінансової підтримки з боку інших країн, які могли б піти на підтримку війни рф проти України.

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