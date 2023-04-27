рф может еще год финансировать войну в Украине - Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. россия может по меньшей мере еще год финансировать войну в Украине, несмотря на санкции. Такая оценка содержится в якобы американских военных документах, которые попали в сеть после недавней утечки, сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
«Разведка США утверждает, что россия сможет финансировать войну в Украине по меньшей мере еще год, даже в условиях тяжелого и растущего веса беспрецедентных санкций, согласно утечке военных документов США», - говорится в сообщении.
Сообщается, что хотя некоторые российские экономические элиты могут не соглашаться с курсом страны в отношении Украины, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки президента россии владимира путина.
«москва полагается на увеличение корпоративных налогов, свой суверенный фонд, увеличение импорта и адаптивность бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление», - ссылается издание на часть оценки, которая якобы имеет гриф «совершенно секретно», самый высокий уровень секретности.
Отмечается, что в документах не рассматривается влияние недавно введенных санкций и долгосрочное влияние потолка цен на российскую нефть. Также оценка не содержит данных о таких важных факторах как расходы на боеприпасы и необходимость вербовки новых солдат.
Дополнение
За год россия потратила 114,4 млрд долларов на войну в Украине, что составляет почти 10 млрд долларов в месяц.
Великобритания предполагает, что недавнее заявление российского премьер-министра михаила мишустина о "переходе к выпуску части суверенных долговых обязательств рф в иностранной валюте" указывает на то, что россия ожидает финансовой поддержки со стороны других стран, которые могли бы пойти на поддержку войны рф против Украины.