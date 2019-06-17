РФ має виконати рішення трибуналу щодо українських моряків – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня й звільнити 24 українських моряків і судна, які вона захопила поблизу Керченської протоки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає УНН з посиланням на АП.
"Росія також має виконати рішення Міжнародного трибуналу та повернути 24 українських моряків, і я в це дуже вірю. Я вдячний за тверду та послідовну позицію Франції у засудженні дій Росії в Азовському морі та в Керченській протоці", - заявив Зеленський.
Як повідомляв УНН, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.
Водночас, МЗС Росії, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, виключило можливість залучення передбачених Конвенцією ООН з морського права 1982 року процедур вирішення спорів щодо інциденту біля Керченської протоки.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.