РФ должна выполнить решение трибунала по украинским морякам – Зеленский

"Россия также должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков, и я в это верю. Я благодарен за твердую и последовательную позицию Франции в осуждении действий России в Азовском море и в Керченском проливе", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНН, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

В то же время, МИД России, комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву, исключило возможность привлечения предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур разрешения споров относительно инцидента у Керченского пролива.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.