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МЗС РФ прокоментувало рішення трибуналу щодо українських моряків

МЗС РФ прокоментувало рішення трибуналу щодо українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, виключило можливість задіяння передбачених Конвенцією ООН з морського права 1982 року процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки. Про це йдеться в оприлюдненій заяві МЗС РФ, передає УНН.

"Як раніше неодноразово зазначалося російською стороною, заяви, зроблені як Росією, так і Україною, під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року, виключають можливість задіяння передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки", - сказано в заяві.

Як вказали в МЗС РФ, на цьому етапі не йдеться власне про розгляд претензій України.

"Під час подальшого арбітражного розгляду маємо намір послідовно відстоювати нашу позицію, у тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати цю ситуацію в світлі згаданих вище обставин", - додали в МЗС Росії.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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