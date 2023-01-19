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рф готується застосовувати ще один пакет іранських дронів проти України - Зеленський

Київ • УНН

 • 549979 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. росія готується застосовувати проти України ще один пакет іранських дронів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час Українського сніданку у Давосі, передає кореспондент УНН.

рф готується застосовувати ще один пакет іранських дронів проти України - Зеленський

Цитата

«По нас б'ють іранські дрони, й вже не десятки, ми вже бачимо сотні. Зараз росія готується застосовувати ще один пакет, я не знаю на скільки днів, тижнів чи місяців вони хочуть це розтягнути», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна може їх відбивати.

Доповнення

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) повідомляли, що якщо росіяни використовуватимуть іранські дрони з тією ж інтенсивністю, що і раніше, - вони закінчаться до травня 2023 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що російська федерація може розгорнути власне виробництво дронів-камікадзе спільно з Іраном.

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