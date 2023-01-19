рф готовится применять еще один пакет иранских дронов против Украины - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. россия готовится применять против Украины еще один пакет иранских дронов. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе, передает корреспондент УНН.
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«По нам бьют иранские дроны, и уже не десятки, мы уже видим сотни. Сейчас россия готовится применять еще один пакет, я не знаю на сколько дней, недель или месяцев они хотят это растянуть», - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина может их отбивать.
Дополнение
Аналитики Института исследования войны (ISW) сообщали, что если россияне будут использовать иранские дроны с той же интенсивностью, что и раньше, - они закончатся к маю 2023 года.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что российская федерация может развернуть собственное производство дронов-камикадзе совместно с Ираном.