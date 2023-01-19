рф готовится применять еще один пакет иранских дронов против Украины - Зеленский

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«По нам бьют иранские дроны, и уже не десятки, мы уже видим сотни. Сейчас россия готовится применять еще один пакет, я не знаю на сколько дней, недель или месяцев они хотят это растянуть», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина может их отбивать.

Дополнение

Аналитики Института исследования войны (ISW) сообщали, что если россияне будут использовать иранские дроны с той же интенсивностью, что и раньше, - они закончатся к маю 2023 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что российская федерация может развернуть собственное производство дронов-камикадзе совместно с Ираном.