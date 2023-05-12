рф формує нові частини, щоб посилити війська проти України – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські окупанти формують нові частини для посилення окупаційних військ, що діють на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухали командувача Східного угруповання військ генерал-полковник Олександра Сирського, чиї підрозділи зупинили ворога та відкинули його на деяких напрямках.