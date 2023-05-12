рф формирует новые части, чтобы усилить войска против Украины - Генштаб

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«Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подавляющее большинство лиц, подписавших контракт, не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать денег.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушали командующего Восточной группировки войск генерал-полковник Александра Сырского, чьи подразделения остановили врага и отбросили его на некоторых направлениях.