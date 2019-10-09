РФ чекає, що Київ забезпечить послідовне виконання мінських угод - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Росія розраховує, що “новий уряд України забезпечить послідовне виконання мінських домовленостей”. Про це заявив в середу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Згадали ми і про необхідність виконувати мінські домовленості в тому, що стосується врегулювання на сході України. Їм немає ніякої альтернативи, і ми дуже розраховуємо, що новий уряд України буде з цього виходити і що буде забезпечена послідовність дій, які повинні вписуватися в заявлену президентом (України Володимиром) Зеленським логіку виконання цього найважливішого документа”, — сказав він.
Як писав УНН раніше, Росія зацікавлена провести зустріч в “нормандському форматі” на вищому рівні, але саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним. Таку точку зору висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайко про те, що Росія шукає підстави, щоб не проводити зустріч лідерів країн “нормандської четвірки”.