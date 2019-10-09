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РФ ожидает, что Киев обеспечит последовательное выполнение минских соглашений - Лавров

Киев • УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Россия рассчитывает, что “новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей”. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

РФ ожидает, что Киев обеспечит последовательное выполнение минских соглашений - Лавров

“Упомянули мы и о необходимости выполнять минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины. Им нет никакой альтернативы, и мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом (Украины Владимиром) Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа”, — сказал он.

Как писал УНН ранее, Россия заинтересована провести встречу в “нормандском формате” на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран “нормандской четверки”.

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