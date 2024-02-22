рф 20 разів атакувала Нікопольщину: пошкоджено промислове підприємство та лінії електропередач
Київ • УНН
російські безпілотники 20 разів атакували Нікопольський район, пошкодивши комунікації, лінії електропередач і залишивши без світла 1400 сімей.
російські окупанти сьогодні 20 разів атакувала Нікопольщину. Побиті комунальне та промислове підприємства. Пошкоджено лінії електропередач, без світла – майже 1400 родин. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
"На Нікопольщину сьогодні було 20 атак. Більшість з них – дронами-камікадзе. Пережили тамтешні мешканці й кілька артобстрілів", - написав Лисак.
Він зазначив, що вибухи лунали в райцентрі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.
"Побиті комунальне та промислове підприємства. Пошкоджені 10 будинків – приватних й дачних. Понівечені 3 господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Без світла – майже 1400 родин. Люди не постраждали", - повідомив Лисак.
Доповнення
російська армія сьогодні, 22 лютого, завдала авіаудару по території підприємства у Кураховому Донецької області, дев’ятеро людей отримали поранення.