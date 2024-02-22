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рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач

рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:53  •  11890 просмотра

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российские беспилотники 20 раз атаковали Никопольский район, повредив коммуникации, линии электропередач и оставив без света 1400 семей.

российские оккупанты сегодня 20 раз атаковали Никопольщину. Избиты коммунальное и промышленное предприятия. Повреждены линии электропередач, без света - почти 1400 семей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

"На Никопольщину сегодня было 20 атак. Большинство из них - дронами-камикадзе. Пережили местные жители и несколько артобстрелов", - написал Лысак.

Он отметил, что взрывы раздавались в райцентре, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской, Мировской громадах.

"По удар попали коммунальное и промышленное предприятия. Повреждены 10 домов - частных и дачных. Изуродованы 3 хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Без света - почти 1400 семей. Люди не пострадали", - сообщил Лысак.

Дополнение

российская армия сегодня, 22 февраля, нанесла авиаудар по территории предприятия в Курахово Донецкой области, девять человек получили ранения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
рф 20 разів атакувала Нікопольщину: пошкоджено промислове підприємство та лінії електропередач
Russia attacked Nikopol region 20 times: an industrial enterprise and power lines were damaged
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рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач

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