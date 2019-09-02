Результати візиту до Польщі є позитивними – глава Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель назвав результати візиту України до Польщі позитивними. Про це він повідомив сьогодні під час пресконференції щодо пріоритетів діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає кореспондент УНН.
“Ми підписали меморандум. Це є питання енергетичної безпеки. Я вважаю дуже правильним і успішним, що ми зробили наш перший контакт з представниками адміністрації США”, — сказав Оржель.
За його словами, одним із перших завдань буде аналіз — які роботи ми будемо реалізувати з української сторони для того, щоб забезпечити збільшення можливості для отримання газу з LNG-терміналу в Польщі.
“Я вважаю, що тут діє логіка він-він. Тому що ми є преміальним ринком. Вважається 10-11 млрд кубометрів газу це великий обсяг, який споживається. За цей ринок треба боротися. Ми в даному випадку даємо більше можливостей щодо варіантів постачання газу на ринок України. Ми виграємо і виграють наші партнери. Це надзвичайно позитивна новина”, — сказав Оржель.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі провів зустріч з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, під час якої запросив Польщу долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.