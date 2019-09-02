Результаты визита в Польшу являются положительными - глава Минэнергоугля

“Мы подписали меморандум. Это вопрос энергетической безопасности. Я считаю очень правильным и успешным, что мы сделали наш первый контакт с представителями администрации США”, — сказал Оржель.

По его словам, одной из первых задач будет анализ — какие работы мы будем реализовать с украинской стороны для того, чтобы обеспечить увеличение возможности для получения газа из LNG-терминала в Польше.

“Я считаю, что здесь действует логика он-он. Потому что мы являемся премиальным рынком. Считается 10-11 млрд кубометров газа это большой объем, который потребляется. За этот рынок надо бороться. Мы в данном случае даем больше возможностей по вариантам поставки газа на рынок Украины. Мы выиграем и выигрывают наши партнеры. Это очень позитивная новость”, — сказал Оржель.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, во время которой пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.