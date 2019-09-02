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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 13228 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114288 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125087 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116497 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Результаты визита в Польшу являются положительными - глава Минэнергоугля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал результаты визита Украины в Польшу положительными. Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции о приоритетах деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает корреспондент УНН.

“Мы подписали меморандум. Это вопрос энергетической безопасности. Я считаю очень правильным и успешным, что мы сделали наш первый контакт с представителями администрации США”, — сказал Оржель.

По его словам, одной из первых задач будет анализ — какие работы мы будем реализовать с украинской стороны для того, чтобы обеспечить увеличение возможности для получения газа из LNG-терминала в Польше.

“Я считаю, что здесь действует логика он-он. Потому что мы являемся премиальным рынком. Считается 10-11 млрд кубометров газа это большой объем, который потребляется. За этот рынок надо бороться. Мы в данном случае даем больше возможностей по вариантам поставки газа на рынок Украины. Мы выиграем и выигрывают наши партнеры. Это очень позитивная новость”, — сказал Оржель.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, во время которой пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

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