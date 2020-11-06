Результати виборів до Київради: сім партій набрало понад 5%

"Сім партій набрало більше ніж 5%", - зазначила голова ТВК.

Результати голосування:

▪️ "ОПЗЖ" — 7,81%;

▪️ "ЄС" — 20,52%;

▪️ "Єдність Олександра Омельченка" — 8,74%;

▪️ "Голос" — 5,97%;

▪️ "Слуга народу" — 7,53%;

▪️ "УДАР" — 19,98%;

▪️ "Батьківщина" — 7,49%.

Додамо, що політична сила "Перемога Пальчевського" не змогла набрати прохідний відсоток: у неї 4,56%.

Нагадаємо, що Кличко переміг на виборах мера Києва.