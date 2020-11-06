Результати виборів до Київради: сім партій набрало понад 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів до Київської міської ради. За результатами голосування одразу сім політичних сил перетнули 5% бар'єр і пройшли до Київради. Про це під час брифінгу заявила голова Київської ТВК Валентина Королькова, передає кореспондент УНН.
"Сім партій набрало більше ніж 5%", - зазначила голова ТВК.
Результати голосування:
▪️ "ОПЗЖ" — 7,81%;
▪️ "ЄС" — 20,52%;
▪️ "Єдність Олександра Омельченка" — 8,74%;
▪️ "Голос" — 5,97%;
▪️ "Слуга народу" — 7,53%;
▪️ "УДАР" — 19,98%;
▪️ "Батьківщина" — 7,49%.
Додамо, що політична сила "Перемога Пальчевського" не змогла набрати прохідний відсоток: у неї 4,56%.
Нагадаємо, що Кличко переміг на виборах мера Києва.