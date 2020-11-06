Результаты выборов в Киевсовет: семь партий набрали более 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киевский городской совет. По результатам голосования сразу семь политических сил пересекли 5% барьер и прошли в Киевсовет. Об этом во время брифинга заявила глава Киевской ТИК Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.
"Семь партий набрало более 5%", - отметила глава ТИК.
Результаты голосования:
▪️ "ОПЗЖ" - 7,81%;
▪️ "ЕС" - 20,52%;
▪️ "Единство Александра Омельченко" - 8,74%;
▪️ "Голос" - 5,97%;
▪️ "Слуга народа" - 7,53%;
▪️ "УДАР" - 19,98%;
▪️ "Батькивщина" - 7,49%.
Добавим, что политическая сила "Победа Пальчевский" не смогла набрать проходной процент: у нее 4,56%.
Напомним, что Кличко победил на выборах мэра Киева.