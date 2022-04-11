Результати роботи гуманітарних коридорів 10 квітня. Евакуйовано 2824 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя дісталися 2622 особи. З них 213 – з Маріуполя. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
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2409 людей евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.
Колони автобусів, які вчора виїхали із Запоріжжя для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара, утримують окупаційні війська на блокпості у Василівці.
Вже другий день російська федерація порушує домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для вивезення людей із цих міст.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 202 людини.
Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.
Всього за сьогодні евакуйовано 2824 особи.
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