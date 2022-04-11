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Результаты работы гуманитарных коридоров 10 апреля. Эвакуированы 2824 человека

Киев • УНН

 • 125159 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье достались 2622 лица. Из них 213 - из Мариуполя. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Результаты работы гуманитарных коридоров 10 апреля. Эвакуированы 2824 человека

Детали

2409 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

Колонны автобусов, которые вчера выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке.

Уже второй день российская федерация нарушает договоренности по обеспечению проезда автобусов для вывоза людей из этих городов.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 202 человека.
Во время эвакуации оккупационные войска постоянно нарушали режим тишины.

Всего за сегодня эвакуировано 2824 человека.

Напомним

Оснований для массовой эвакуации жителей Харькова на сегодня нет, защитники держат оборону города. Об этом сообщил в своем председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

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