Резолюція ООН щодо боротьби з кіберзлочинністю викликала занепокоєння в Україні, США та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо боротьби з кіберзлочинністю викликало занепокоєння з боку низки країн. На думку критиків ініціативи, вона може становити загрозу свободі висловлювань в інтернеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Документ був ухвалений у п’ятницю, 28 грудня. “За” проголосували представники 79 країн, 60 висловилися “проти”, ще 33 країни під час голосування утрималися. Серед країн, які проголосувати проти резолюції — Сполучені Штати Америки, Німеччина, Канада, Франція, Великобританія, Україна.
Авторами документа виступили 47 країн, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Вірменія, Китай, Індія, Сирія, Єгипет, КНДР, Іран і Венесуела. Він передбачає створення міжнародного комітету для розробки міжнародної конвенції щодо протидії використання інформаційно-комунікаційних технологій у злочинних цілях. Цей комітет має провести організаційну сесію у серпні 2020 року у Нью-Йорку для узгодження плану своєю роботи.
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У США і ЄС вважають, що ініціатива може призвести до встановлення цензури в інтернеті. У представництві США при ООН заявили, що ухвалена резолюція може “підірвати міжнародну співпрацю з метою боротьби проти кіберзлочинності у часи, коли є необхідним зміцнення координації”.
У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch вказали на те, що авторами резолюції виступили країни, уряди яких вдаються до репресивних методів боротьби проти інакомислення.
“Якщо план — створити конвенцію, яка надасть країнам легальне прикриття для відключення інтернету та цензури, і при цьому створюватиме можливість для криміналізації свободи слова, то це є поганою ідеєю”, — зауважив директор відділу Human Rights Watch з проблематики ООН Луїс Шарбонно.
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