Резолюція ООН щодо боротьби з кіберзлочинністю викликала занепокоєння в Україні, США та ЄС

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо боротьби з кіберзлочинністю викликало занепокоєння з боку низки країн. На думку критиків ініціативи, вона може становити загрозу свободі висловлювань в інтернеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.