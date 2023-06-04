Резніков зустрівся із головним дипломатом ЄС

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«Де б ми не зустрічалися у світі, зв'язок між ЄС та Україною нерозривний. Разом з Олексієм Резніковим і колегами з ЄС ми наголосили на необхідності глобальної солідарності та підтримки України. Тому що на карту поставлено спільні принципи», - підписав Боррель фото із зустрічі з українським міністром.

Саміт у Сінгапурі

2-4 червня в Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла". Однією з тем саміту стала війна в Україні.

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів під час саміту про пріоритети України в озброєнні. За його словами, пріоритетом під номером один залишаються системи ППО різних типів. Він наголосив на тому, що Україна потребує більш складних систем, таких як Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, систем малого радіусу дії. Також важливими є різні типи артилерії, особливо західного сучасного зразка з боєприпасами до них.