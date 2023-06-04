Резников встретился с главным дипломатом ЕС

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«Где бы мы ни встречались в мире, связь между ЕС и Украиной неразрывна. Вместе с Алексеем Резниковым и коллегами из ЕС мы подчеркнули необходимость глобальной солидарности и поддержки Украины. Потому что на карту поставлены общие принципы», - подписал Боррель фото со встречи с украинским министром.

Саммит в Сингапуре

2-4 июня в Сингапуре проходит масштабный форум безопасности "Диалог Шангри-Ла". Одной из тем саммита стала война в Украине.

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Министр обороны Алексей Резников рассказал во время саммита о приоритетах Украины в вооружении. По его словам, приоритетом под номером один остаются системы ПВО различных типов. Он отметил на Украина нуждается в более сложных системах, таких как Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, системах малого радиуса действия. Также важными являются различные типы артиллерии, особенно западного современного образца с боеприпасами к ним.