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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Резников встретился с главным дипломатом ЕС

Киев • УНН

 • 367741 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретились на форуме безопасности в Сингапуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.

Резников встретился с главным дипломатом ЕС

Цитата

«Где бы мы ни встречались в мире, связь между ЕС и Украиной неразрывна. Вместе с Алексеем Резниковым и коллегами из ЕС мы подчеркнули необходимость глобальной солидарности и поддержки Украины. Потому что на карту поставлены общие принципы», - подписал Боррель фото со встречи с украинским министром.

Саммит в Сингапуре

2-4 июня в Сингапуре проходит масштабный форум безопасности "Диалог Шангри-Ла". Одной из тем саммита стала война в Украине.

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Министр обороны Алексей Резников рассказал во время саммита о приоритетах Украины в вооружении. По его словам, приоритетом под номером один остаются системы ПВО различных типов. Он отметил на Украина нуждается в более сложных системах, таких как Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, системах малого радиуса действия. Также важными являются различные типы артиллерии, особенно западного современного образца с боеприпасами к ним.

Украинские Национальные Новости

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