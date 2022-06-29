"Далі буде": Резніков та Остін обговорили нову військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін під час телефонної розмови обговорили ще один пакет військової допомоги для України від країн НАТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Резнікова.
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"Напередодні саміту НАТО у мене був телефонний дзвінок зі своїм другом, главою Пентагону Ллойдом Остіном III. Він підтвердив рішучу підтримку НАТО боротьбі України за свободу і незалежність. Ми також обговорили ще один пакет військової допомоги Україні від країн-членів Альянсу. Далі буде", – написав Резніков.
Нагадаємо
Олексій Резніков, коментуючи результат третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", заявив, що якісне постачання зброї в Україну буде, але не все можна озвучувати вже і зараз.