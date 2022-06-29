"Далі буде": Резніков та Остін обговорили нову військову допомогу Україні

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"Напередодні саміту НАТО у мене був телефонний дзвінок зі своїм другом, главою Пентагону Ллойдом Остіном III. Він підтвердив рішучу підтримку НАТО боротьбі України за свободу і незалежність. Ми також обговорили ще один пакет військової допомоги Україні від країн-членів Альянсу. Далі буде", – написав Резніков.

Нагадаємо

Олексій Резніков, коментуючи результат третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", заявив, що якісне постачання зброї в Україну буде, але не все можна озвучувати вже і зараз.