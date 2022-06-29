"Продолжение следует": Резников и Остин обсудили новую военную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора обсудили еще один пакет военной помощи для Украины от стран НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Резникова.
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"Накануне саммита НАТО у меня был телефонный звонок со своим другом, главой Пентагона Ллойдом Остином III. Он подтвердил решительную поддержку НАТО борьбе Украины за свободу и независимость. Мы также обсудили еще один пакет военной помощи Украине от стран-членов Альянса. Продолжение следует", – написал Резников.
Напомним
Алексей Резников, комментируя результат третьей встречи в формате "Рамштайн", заявил, что качественные поставки оружия в Украину будут, но не все можно озвучивать уже и сейчас.