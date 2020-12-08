Резніков: усі, хто хоче купити “Масандру”, стануть порушниками закону

"На 14 грудня російська окупаційна адміністрація у Криму запланувала аукціон, під час якого збираються продати "Масандру". Сьогодні, 8 грудня, спливає час реєстрації учасників. Спроби передати підприємство у приватні руки – це продовження злочину, який розпочався з так званої "націоналізації" окупаційною адміністрацією у 2014 році. Я хотів би застерегти усіх, хто розглядає можливість взяти у цьому участь. Є таке поняття як "замах на скоєння злочину". Усі, хто намагатиметься "купити" "Масандру", стануть порушниками закону. Адже усі вони знають, що "Масандра" не належить тим, хто її зараз намагається продати. Вона вкрадена. Той суб’єкт, який у незаконний спосіб набуде цю власність, також долучиться до цього розкрадання. Проти нього буде застосовано увесь можливий спектр заходів реагування, у тому числі – на міжнародному рівні. Вже є прецеденти, коли загарбники змушені нести відповідальність за захоплену у Криму власність, є виграні суди", - зазначив Резніков.

Посадовець виразив впевненість, що жодна структура, яка має репутацію, працює за межами Криму і справді могла б бути зацікавлена у збереженні та розвитку підприємства, не піде на цю оборудку. Адже в такому разі гарантовано опиниться під санкціями і не зможе працювати у цивілізованому світі.

“Хочу підкреслити, що "Масандра" - це не просто виробництво, чи земля, чи якісь інші активи. Це частина справжньої культурної спадщини українського Криму, та України в цілому, це унікальні колекції вин і традиції виноробства. Це складна екосистема. Є реальна загроза, що все це просто знищать. Розтягнуть. Цінні землі віддадуть під забудову. Це точно не в інтересах Криму і кримчан. Українська влада пильнуватиме цю ситуацію, діятиме рішуче та системно”, - сказав віцепрем’єр-міністр.

Олексій Резніков наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:

1) ініціюватиме національні санкції;

2) ініціюватиме судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах;

3) звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків.

Нагадаємо, під час заочного голосування 14 жовтня "депутати" підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення "приватизації" Виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" до кінця цього року.

Пізніше, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що питання пограбування українського винзаводу “Массандра”, цілком ймовірно, увійде до переліку успішних судових кейсів проти РФ.