Резников: все, кто хочет купить "Массандру", станут нарушителями закона

ukru
Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 13653 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 36918 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 64451 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103817 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109106 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122659 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155344 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201967 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196223 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 286640 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 62080 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 74547 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 47195 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 60391 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 32932 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 342217 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 294339 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 448852 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 414669 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 397525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 114487 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 193066 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 220835 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 200367 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 286640 просмотра
Актуальное
Резников: все, кто хочет купить "Массандру", станут нарушителями закона

Резников: все, кто хочет купить "Массандру", станут нарушителями закона

Киев  •  УНН

 • 17207 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Попытки передать предприятие "Массандра" в частные руки является продолжением преступления, а все, кто будет пытаться купить "Массандру", станут нарушителями украинского законодательства. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует УНН.

"На 14 декабря российская оккупационная администрация в Крыму запланировала аукцион, в ходе которого собираются продать "Массандру". Сегодня, 8 декабря, проходит время регистрации участников. Попытки передать предприятие в частные руки - это продолжение преступления, которое началось с так называемой "национализации" оккупационной администрацией в 2014 году. Я хотел бы предостеречь всех, кто рассматривает возможность принять в этом участие. Есть такое понятие как "покушение на совершение преступления". Все, кто будут пытаться "купить" "Массандру", станут нарушителями закона. Ведь все они знают, что "Массандра" не принадлежит тем, кто сейчас пытается продать. Она украдена. Тот субъект, который незаконным способом вступит эту собственность, также присоединится к этому хищению. Против него будет применен весь возможный спектр мер реагирования, в том числе - на международном уровне. Уже есть прецеденты, когда захватчики вынуждены нести ответственность за захваченную в Крыму собственность, есть выигранные суды", - отметил Резников.

Чиновник выразил уверенность, что ни одна структура, которая имеет репутацию, работает за пределами Крыма и действительно могла бы быть заинтересована в сохранении и развитии предприятия, не пойдет на эту сделку. Ведь в таком случае гарантированно окажется под санкциями и не сможет работать в цивилизованном мире.

"Хочу подчеркнуть, что "Массандра" - это не просто производство, или земля, или какие-то другие активы. Это часть настоящего культурного наследия украинского Крыма, и Украины в целом, это уникальные коллекции вин и традиции виноделия. Это сложная экосистема. Есть реальная угроза, что все это просто уничтожат. Растянут. Ценные земли отдадут под застройку. Это точно не в интересах Крыма и крымчан. Украинская власть будет следить за этой ситуацией, действовать решительно и системно", - сказал вице-премьер-министр.

Алексей Резников отметил, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:

1) инициировать национальные санкции;

2) инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;

3) обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки.

Напомним, во время заочного голосования 14 октября "депутаты" подконтрольного России так называемого парламента оккупированного Крыма согласовали проведение "приватизации" Производственно-аграрного объединения "Массандра" до конца этого года.

Позже, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что вопрос ограбления украинского винзавода "Массандра", вполне вероятно, войдет в перечень успешных судебных кейсов против РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы