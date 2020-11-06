Резніков сьогодні поїхав інспектувати КПВВ "Щастя"

“Олексій Юрійович відбув на Схід, проводить інспектування КПВВ „Щастя“. Ви знаєте, що в цьому році ми відкриємо два нових КПВВ про що домовилися на ТКГ”, — сказав Замлинський.

Нагадаємо, учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) — “Золоте” та “Щастя” — 10 листопада.