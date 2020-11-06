Резніков сьогодні поїхав інспектувати КПВВ "Щастя"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков поїхав інспектувати КПВВ “Щастя”, яке планують відкрити найближчим часом. Про це заявив на годині запитань до уряду його перший заступник Ростислав Замлинський, передає кореспондент УНН.
“Олексій Юрійович відбув на Схід, проводить інспектування КПВВ „Щастя“. Ви знаєте, що в цьому році ми відкриємо два нових КПВВ про що домовилися на ТКГ”, — сказав Замлинський.
Нагадаємо, учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) — “Золоте” та “Щастя” — 10 листопада.