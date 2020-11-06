Резников сегодня поехал инспектировать КПВВ "Счастье"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников поехал инспектировать КПВВ “Счастье”, которое планируют открыть в ближайшее время. Об этом заявил на часе вопросов к правительству его первый заместитель Ростислав Замлинский, передает корреспондент УНН.
“Алексей Юрьевич отбыл на Восток, проводит инспектирование КПВВ „Счастье“. Вы знаете, что в этом году мы откроем два новых КПВВ о чем договорились на ТКГ”, — сказал Замлинский.
Напомним, участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — “Золотое” и “Счастье” — 10 ноября.