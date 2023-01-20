Резніков подякував країнам-партнерам за надання військової допомоги та підтримку України

Деталі

Так, Резніков подякував міністрам оборони: Польщі (Маріуш Блащак), Литви (Арвідас Анушаускас ), Канади (Аніта Ананд), США (Ллойд Остін), Данії (Якоб Еллеманн-Єнсен), Естонії (Ханно Певкур), Швеції (Пол Йонсон), Фінляндії (Мікко Савола), Нідерландів (Кайса Оллонгрен), Туреччини (Хулусі Акар), Німеччини (Борис Пісторіус), та іншим.

Цитата

“Восьма зустріч на базі Рамштайн закінчилася. Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ підтримує Україну та аплодує відважним українським солдатам та нашому мужньому народу. Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів. Ми переможемо. Зло буде переможено”, – написав Резніков у своєму Twitter.

Доповнення

Сьогодні у Німеччині відбулося засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За підсумками засідання Україна отримає ракети для систем NASAMS, зенітно-ракетні комплекси Avenger, системи протиповітряної оборони Patriot, та іншу військову допомогу.