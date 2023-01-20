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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Резников поблагодарил страны-партнеры за предоставление военной помощи и поддержку Украины

Киев • УНН

 • 1224164 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Министр обороны Алексей Резников выразил благодарность странам-партнерам за предоставление военной помощи и поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Twitter.

Резников поблагодарил страны-партнеры за предоставление военной помощи и поддержку Украины

Детали

Так, Резников поблагодарил министров обороны: Польши (Мариуш Блащак), Литвы (Арвидас Анушаускас), Канады (Анита Ананд), США (Ллойд Остин), Дании (Якоб Эллеманн-Йенсен), Эстонии (Ханно Певкур), Швеции (Пол Йонсон), Финляндии (Микко Савола), Нидерландов (Кайса Оллонгрен), Турции (Хулуси Акар), Германии (Борис Писториус), и другим.

Цитата

“Восьмая встреча на базе Рамштайн закончилась. Это была замечательная встреча друзей. Свободный мир поддерживает Украину и аплодирует отважным украинским солдатам и нашему мужественному народу. Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов. Мы победим. Зло будет побеждено”, – написал Резников в своем Twitter.

Дополнение

Сегодня в Германии состоялось заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По итогам заседания Украина получит ракеты для систем NASAMS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, системы противовоздушной обороны Patriot, и другую военную помощь.

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