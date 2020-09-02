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"Режим тиші" vs ОБСЄ: моніторингова місія зафіксувала понад 800 порушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Від початку дії режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 829 його порушень. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 31 серпня, передає УНН.

"Режим тиші" vs ОБСЄ: моніторингова місія зафіксувала понад 800 порушень

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 829 порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях (зокрема: 148 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет, а також 667 черг та пострілів)", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що керівництво ЗСУ та представництво ООС звітують "про дотримання перемир’я у зоні військовий дій". Натомість, ЗМІ, волонтери та користувачі соціальних мереж обурюються такою напівправдою. Зокрема, задаються питаннями, чому факти поранення та навіть загибелі українських військових на фронті (у період так званого "режиму тиші") приховуються.

Так, раніше про факти замовчування даних про загиблих на фронті написали журналісти DW.

Згодом, цим обурилися родичі загиблих хлопців. Чоловік на ім’я Роман Коваль у своєму дописі на Facebook зазначив, що загиблий у зоні ООС 21 серпня Володимир Рудик є його племінником.

"Мене вразили слова матері Володимира, котра сказала наступне: "Мій син захищав Україну! Не ховався за чиїсь спини, не бігав від військомату, пішов першим на війну, пішов тому, що по-іншому не міг. Я ніколи не забуду, як ті, хто мав би віддати шану моєму сину - після його смерті привезли труну, залишили її біля порога, сіли у машину і втекли. Я пробачаю їм все! І не тримаю зла! Звертаюся до захисників України, котрі сьогодні на Сході: бережіть себе, залишайтеся живими! І, не дай Боже, щоб з вами обійшлися, як з моїм сином!", — написав він і пообіцяв, що буде "добиватися правди" про смерті військових на фронті, які замовчуються заради того, аби стверджувати, що перемир’я чинне.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 17 серпня доповідав Президенту про відсутність бойових втрат на фронті з 27 липня. Хоча 13 серпня у зоні ООС загинув український розвідник. Дані про цю смерть стали публічними лише згодом, та загибель військового так і не визнали "бойовою втратою".

Як повідомляв УНН, вже військові експерти заговорили про можливість скорої ротації Хомчака.

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