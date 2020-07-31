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Режим припинення вогню: за тиждень на Донбасі військовий та цивільна особа зазнали поранень

Режим припинення вогню: за тиждень на Донбасі військовий та цивільна особа зазнали поранень

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один військовослужбовець ЗСУ та одна цивільна особа отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“Упродовж минулого тижня незаконні збройні формування РФ 3 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у період з 23 липня по 30 липня бойовики гатили по позиціях ЗСУ, що розташовані біля міст Мар’їнка та Авдіївка, село Павлопіль Волноваського району і село Зайцеве Бахмутського району.

“Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець ЗСУ та одна цивільна особа отримали поранення різного ступеню тяжкості”, — зазначається в повідомленні.

Також ворог зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілював позиції наших захисників. У відповідь на ворожі атаки українські військові, дотримуючись умов режиму припинення вогню, вогонь не відкривали.

Крім того, внаслідок обстрілів з боку НЗФ РФ у місті Авдіївці зафіксовано пошкодження покрівлі дачного будинку.

“За фактами злочинних дій російських окупантів прокуратурою внесено відомості до Реєстру загиблих і поранених осіб та пошкодженої внаслідок бойових дій на Донеччині інфраструктури та до Єдиного реєстру досудових розслідувань — за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок ворожих атак 2 військовослужбовців загинуло та 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Зазначимо, що о 00:01 27 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.

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