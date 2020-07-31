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Режим прекращения огня: за неделю на Донбассе военный и гражданское лицо получили ранения

Режим прекращения огня: за неделю на Донбассе военный и гражданское лицо получили ранения

Киев  •  УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе один военнослужащий ВСУ и одно гражданское лицо получили ранения различной степени тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"В течение прошлой недели незаконные вооруженные формирования РФ 3 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в период с 23 июля по 30 июля боевики били по позициям ВСУ, расположенных около городов Марьинка и Авдеевка, село Павлополь Волновахского района и село Зайцево Бахмутского района.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий ВСУ и одно гражданское лицо получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Также враг со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал позиции наших защитников. В ответ на вражеские атаки украинские военные, соблюдая условия режима прекращения огня, огонь не открывали.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны НЗФ РФ в городе Авдеевке зафиксировано повреждение кровли дачного дома.

"По фактам преступных действий российских оккупантов прокуратурой внесены сведения в Реестр погибших и раненых лиц и поврежденной в результате боевых действий в Донецкой области инфраструктуры и в Единый реестр досудебных расследований - по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в результате вражеских атак 2 военнослужащих погибли и 10 получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, что в 00:01 27 июля в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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