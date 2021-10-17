Режим Башара Асада вводить військове підкріплення на передову в північному Алеппо, після погроз Туреччини

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сирійські військові розгортають підкріплення в північній сільській місцевості Алеппо біля позицій, контрольованих підтримуваним Туреччиною ополченням Сирійської національної армії (СНА), які перебувають у стані підвищеної готовності, повідомляє Сирійський наглядовий центр з прав людини (SOHR), передає УНН.

Деталі

Підкріплення і наказ про приведення СНА в стан підвищеної готовності надійшли після того, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив почати ще одну транскордонну військову операцію проти угруповання сирійських курдських загонів народного захисту (YPG).

Сирійське військове підкріплення, розгортається в північному Алеппо, включаючи артилерію і основні бойові танки Т-90 російського виробництва, найпередовіші та сучасні танки в арсеналі сирійських збройних сил, повідомляє SOHR з посиланням на свої джерела на місцях.

Ці активісти також повідомили про відновлення артилерійських обстрілів турецькими військами контрольованих курдами частин північного Алеппо. Цільові райони включали села аль-Малікі та Калаат аш-Шаваргха. Про постраждалих не повідомляється.

Доповнення

Ердоган попередив минулого тижня, що Туреччина усуне всі загрози з півночі Сирії, назвавши ракетний удар, в результаті якого загинули два турецьких офіцера військової поліції в сирійському районі Азазе, як "останню краплю".

Туреччина стверджує, що атака була здійснена з району Тель-Ріфаат.

"Дуже важливо, щоб райони, особливо район Тель-Ріфаат, з якого постійно здійснюються напади на нас, були очищені", - сказав один високопоставлений турецький чиновник.

Тель-Ріфаат розташований на схід від північно-західного сирійського курдського анклаву Афрін. Після того, як Туреччина і її довірені особи з СНС вторглися і окупували Афрін в 2018 році, вони витіснили десятки тисяч курдських цивільних осіб, які з тих пір залишаються переміщеними особами, що живуть в таборах в Тель-Ріфааті. У цьому районі присутні загони YPG, а також сирійські військові і російська військова поліція.

У п'ятницю активісти SOHR також повідомили, що турецький безпілотник скинув над містом Тель-Ріфаат листівки, що містили погрози на адресу курдських бойовиків. Листівки також закликали мирних жителів в цьому районі співпрацювати з турецькими військами.

В суботу російські військові літаки скинули листівки над Азазе і Мареа, окупованими турецькими військовими і СНА, з попередженням про неприпустимість подібних атак.

Якщо Туреччина зробить напад на Тель-Ріфаат, це буде четверта велика військова операція Анкари в Сирії.

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