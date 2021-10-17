Режим Башара Асада вводит военное подкрепление на передовую в северном Алеппо, после угроз Турции

Детали

Подкрепление и приказ о приведении СНА в состояние повышенной готовности поступили после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать еще одну трансграничную военную операцию против группировки сирийских курдских отрядов народной защиты (YPG).

Сирийское военное подкрепление, разворачивается в северном Алеппо, включая артиллерию и основные боевые танки Т-90 российского производства, передовые и современные танки в арсенале сирийских вооруженных сил, сообщает SOHR со ссылкой на свои источники на местах.

Эти активисты также сообщили о восстановлении артиллерийских обстрелов турецкими войсками контролируемых курдами частей северного Алеппо. Целевые районы включали села аль-Малики и Калаат аш-Шаваргха. О пострадавших не сообщается.

Дополнение

Эрдоган предупредил на прошлой неделе, что Турция устранит все угрозы с севера Сирии, назвав ракетный удар, в результате которого погибли два турецких офицера военной полиции в сирийском районе Азазе, как "последнюю каплю".

Турция утверждает, что атака была осуществлена из района Тель-Рифаат.

"Очень важно, чтобы районы, особенно район Тель-Рифаат, из которого постоянно совершаются нападения на нас, были очищены", - сказал один высокопоставленный турецкий чиновник.

Тель-Рифаат расположен к востоку от северо-западного сирийского курдского анклава Африн. После того, как Турция и ее доверенные лица с СНС вторглись и оккупировали Африн в 2018 году, они вытеснили десятки тысяч курдских гражданских лиц, которые с тех пор остаются перемещенными лицами, живут в лагерях в Тель-Рифаат. В этом районе находятся отряды YPG, а также сирийские военные и российская военная полиция.

В пятницу активисты SOHR также сообщили, что турецкий беспилотник сбросил над городом Тель-Рифаат листовки, содержавшие угрозы в адрес курдских боевиков. Открытки также призвали мирных жителей в этом районе сотрудничать с турецкими войсками.

В субботу российские военные самолеты сбросили листовки над Азазе и Мареа, оккупированными турецкими военными и СНА, с предупреждением о недопустимости подобных атак.

Если Турция сделает нападение на Тель-Рифаат, это будет четвертая крупная военная операция Анкары в Сирии.