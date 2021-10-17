Режим Башара Асада вводит военное подкрепление на передовую в северном Алеппо, после угроз Турции

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110456 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121542 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107381 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106442 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134751 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120960 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160168 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143161 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179558 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172951 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 72242 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 44444 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 86490 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 29375 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 58335 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 121542 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134751 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302441 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269314 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110459 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120258 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160169 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118050 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117662 просмотра
Актуальное
Режим Башара Асада вводит военное подкрепление на передовую в северном Алеппо, после угроз Турции

Режим Башара Асада вводит военное подкрепление на передовую в северном Алеппо, после угроз Турции

Киев  •  УНН

 • 32991 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сирийские военные разворачивают подкрепление в северной сельской местности Алеппо у позиций, контролируемых поддерживаемым Турцией ополчением Сирийской национальной армии (СНА), которые находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR), передает УНН.

Детали

Подкрепление и приказ о приведении СНА в состояние повышенной готовности поступили после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать еще одну трансграничную военную операцию против группировки сирийских курдских отрядов народной защиты (YPG).

Сирийское военное подкрепление, разворачивается в северном Алеппо, включая артиллерию и основные боевые танки Т-90 российского производства, передовые и современные танки в арсенале сирийских вооруженных сил, сообщает SOHR со ссылкой на свои источники на местах.

Эти активисты также сообщили о восстановлении артиллерийских обстрелов турецкими войсками контролируемых курдами частей северного Алеппо. Целевые районы включали села аль-Малики и Калаат аш-Шаваргха. О пострадавших не сообщается.

Дополнение

Эрдоган предупредил на прошлой неделе, что Турция устранит все угрозы с севера Сирии, назвав ракетный удар, в результате которого погибли два турецких офицера военной полиции в сирийском районе Азазе, как "последнюю каплю".

Турция утверждает, что атака была осуществлена из района Тель-Рифаат.

"Очень важно, чтобы районы, особенно район Тель-Рифаат, из которого постоянно совершаются нападения на нас, были очищены", - сказал один высокопоставленный турецкий чиновник.

Тель-Рифаат расположен к востоку от северо-западного сирийского курдского анклава Африн. После того, как Турция и ее доверенные лица с СНС вторглись и оккупировали Африн в 2018 году, они вытеснили десятки тысяч курдских гражданских лиц, которые с тех пор остаются перемещенными лицами, живут в лагерях в Тель-Рифаат. В этом районе находятся отряды YPG, а также сирийские военные и российская военная полиция.

В пятницу активисты SOHR также сообщили, что турецкий беспилотник сбросил над городом Тель-Рифаат листовки, содержавшие угрозы в адрес курдских боевиков. Открытки также призвали мирных жителей в этом районе сотрудничать с турецкими войсками.

В субботу российские военные самолеты сбросили листовки над Азазе и Мареа, оккупированными турецкими военными и СНА, с предупреждением о недопустимости подобных атак.

Если Турция сделает нападение на Тель-Рифаат, это будет четвертая крупная военная операция Анкары в Сирии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы