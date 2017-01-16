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Рейтинги серіалу "Шерлок" впали після витоку фіналу в інтернет

Рейтинги серіалу "Шерлок" впали після витоку фіналу в інтернет

Київ • УНН

 • 10281 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Фінал серіалу "Шерлок", показаний у неділю ввечері на ВВС, виявився провальним з точки зору рейтингів, передає УНН з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що серію подивилися близько 5,9 мільйона людей, що набагато менше, ніж у першої серії нинішнього (четвертого) сезону. Її на новорічні свята подивилися 8,1 млн глядачів.

Нагадаємо, остання серія четвертого сезону британського серіалу "Шерлок" з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір.

Як повідомляв УНН, телеканал ВВС заявив, що перевірятиме обставини викладення в мережі останньої серії серіалу "Шерлок" за день до офіційної прем’єри.

Українські Національні Новини

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