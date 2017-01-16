Рейтинги серіалу "Шерлок" впали після витоку фіналу в інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Фінал серіалу "Шерлок", показаний у неділю ввечері на ВВС, виявився провальним з точки зору рейтингів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що серію подивилися близько 5,9 мільйона людей, що набагато менше, ніж у першої серії нинішнього (четвертого) сезону. Її на новорічні свята подивилися 8,1 млн глядачів.
Нагадаємо, остання серія четвертого сезону британського серіалу "Шерлок" з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір.
Як повідомляв УНН, телеканал ВВС заявив, що перевірятиме обставини викладення в мережі останньої серії серіалу "Шерлок" за день до офіційної прем’єри.