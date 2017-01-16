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12 марта, 19:49 • 89565 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140419 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144677 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Рейтинги сериала "Шерлок" упали после утечки финала в интернет

Рейтинги сериала "Шерлок" упали после утечки финала в интернет

Киев • УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Финал сериала "Шерлок", показанный в воскресенье вечером на BBC, оказался провальным с точки зрения рейтингов, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что серию посмотрели около 5,9 миллиона человек, что гораздо меньше, чем в первой серии нынешнего (четвертого) сезона. Ее на новогодние праздники посмотрели 8,1 млн зрителей.

Напомним, последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир.

Как сообщал УНН, телеканал ВВС заявил, что будет проверять обстоятельства появления в сети последней серии сериала "Шерлок" за день до официальной премьеры.

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