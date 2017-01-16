Рейтинги сериала "Шерлок" упали после утечки финала в интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Финал сериала "Шерлок", показанный в воскресенье вечером на BBC, оказался провальным с точки зрения рейтингов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что серию посмотрели около 5,9 миллиона человек, что гораздо меньше, чем в первой серии нынешнего (четвертого) сезона. Ее на новогодние праздники посмотрели 8,1 млн зрителей.
Напомним, последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир.
Как сообщал УНН, телеканал ВВС заявил, что будет проверять обстоятельства появления в сети последней серии сериала "Шерлок" за день до официальной премьеры.