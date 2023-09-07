Reuters: ЄС близький до узгодження нових правил, що дозволяють збільшити військові витрати на тлі війни в Україні

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Бюджетні правила ЄС підтримують валюту євро, що використовується у 20 країнах, обмежуючи державні позики. Вони встановили стелю бюджетного дефіциту на рівні 3% ВВП і державного боргу на рівні 60% ВВП. Європейська комісія має розпочинати дисциплінарні заходи проти країн, які перевищують ці обмеження.

Наразі лише дев'ять членів ЄС досягають мети НАТО щодо витрат на оборону обсягом 2% від ВВП, а чотири - Фінляндія, Румунія, Угорщина та Словацька Республіка - перевищать цей показник лише у 2023 році. Франція, Німеччина та Італія, найбільші економіки ЄС, перебувають нижче порога НАТО. Попри вторгнення рф в Україну, 12 країн-членів Альянсу скоротили свої видатки на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП) 2022 року порівняно з 2021 роком, а сім, включно зі США, були на найнижчому рівні за три роки, зазначає видання.

Після вторгнення москви в Україну на початку 2022 року багато європейських країн, що є сусідами росії, закликали повністю виключити військові витрати з розрахунків дефіциту ЄС.

"Це не спрацювало, але є погодження, що, хоча витрати на оборону, як і раніше, будуть частиною розрахунків дефіциту, Єврокомісія класифікуватиме такі витрати як «релевантні чинники», які дозволять їй не вживати жодних дисциплінарних заходів, навіть якщо ліміт у 3% буде перевищено", - сказав один дипломат ЄС, близький до переговорів.

Встановлюючи, що військові витрати будуть лише «релевантним фактором», який може допомогти уникнути дисциплінарних заходів, нові правила залишать на розсуд Єврокомісії питання про те, які витрати будуть прийнятними.

«Поки що я не чув «ні» ні від кого, включно з німцями, з цього приводу, - сказав другий дипломат ЄС, близький до переговорів. - Я сподіваюся, що у сфері оборони ми зможемо домовитися про деякі обмежені можливості, особливо для країн, що володіють фінансовим простором».

Ця пропозиція отримала підтримку серед комітетів фінансових чиновників - представників країн ЄС, які розглядають питання про те, як реформувати бюджетні правила. Дію правил було призупинено з 2020 року, щоб дозволити більш високі державні запозичення під час пандемії та енергетичної кризи, але має бути відновлено з 2024 року.

Міністри фінансів ЄС проведуть початкове обговорення змін у правилах наступного тижня, а потім ще раз у жовтні з метою досягнення угоди до кінця року, хоча дехто вважає цей термін дуже амбітним.

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